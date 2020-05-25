До Німеччини повернулися десятки терористів угруповання "Ісламська держава" [ Редактировать ]
До Німеччини повернулися понад сто терористів угруповання "Ісламська держава". Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Німеччини. Бойовики тікають до Європи, після того як ІДІЛ втрачає позиції в Іраку та Сирії.
Більшість ісламістів мають бойовий досвід або принаймні пройшли спецпідготовку в гарячих точках. Тож за новоприбулими пильно стежать правоохоронці. Відомо, що деяких членів угруповання вже судять. У відомстві припускають, що загалом майже тисяча екстремістів виїхали з Німеччини до Сирії чи Іраку за останні кілька років, а третина вже повернулася.
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