До Німеччини повернулися понад сто терористів угруповання "Ісламська держава". Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Німеччини. Бойовики тікають до Європи, після того як ІДІЛ втрачає позиції в Іраку та Сирії.

Більшість ісламістів мають бойовий досвід або принаймні пройшли спецпідготовку в гарячих точках. Тож за новоприбулими пильно стежать правоохоронці. Відомо, що деяких членів угруповання вже судять. У відомстві припускають, що загалом майже тисяча екстремістів виїхали з Німеччини до Сирії чи Іраку за останні кілька років, а третина вже повернулася.