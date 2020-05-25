На сьогодні в Німеччину прибуло понад 30 тисяч іноземців

Німеччина продовжила термін в'їзду для сезонних робітників з-за кордону. Охочих працювати на фермах та плантаціях чекають до 15 червня, раніше крайнім числом було 30 травня.

Цього року також ввели обмеження на кількість таких працівників - не більше 80 тисяч. Усі повинні мати дозвіл і дотримуватися норм, введених з огляду на поширення вірусу.

На сьогодні в Німеччину прибуло понад 30 тисяч іноземців. У попередні роки країна приймала на сезонні роботи вдесятеро більше людей.