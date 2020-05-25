У Черкаській обласній лікарні зараз відносне затишшя. Пацієнтів із COVID-19 поменшало, а карантин у місті та області послабили. Як лікують і рятують хворих із коронавірусом вдалося зняти нашому кореспонденту Станіславу Кухарчуку. Ексклюзивний матеріал дивіться далі.

Черкаська обласна лікарня. Від початку квітня саме сюди почали привозити перших пацієнтів із COVID. Стороннім вхід суворо заборонено самі ж медики працюють вахтовим методом, по шість діб. Та нас таки погодились пустити.

Зараз ми знаходимось у так званій "чистій зоні", де лікарі зазвичай перевдягаються - вдягають захисні костюми, маски, респіратори, щитки. Ця територія ретельно обробляється і вже звідси медики заступають на чергування у інфекційну зону, там знаходяться хворі з COVID-19. Ну і ми спробуємо теж туди зайти

Аби вдягнути на себе костюм потрібно мінімум 20 хвилин. Бо всі ділянки тіла мають бути щільно закриті, аби не підхопити вірус. Комбінезони хоч і якісні, але доробляти захист доводиться буквально на ходу. Це своєрідне ноу-хау черкаських медиків.

Зараз я вам покажу - палець витягуйте сюди. Просовуйте - це щоб не злазило.

У таких скафандрах медики працюють по 4-5 годин. У відділенні діє суворе правило після кожної маніпуляції, обов'язкова дезінфекція рук. Зараз "вірусне навантаження" трохи знизилося - у лікарні лише дев'ять пацієнтів. Хоча ще два тижні тому медикам ніколи було і вгору глянути. У відділенні на 30 ліжок був 31 хворий - і всі тяжкі. Одинадцять пацієнтів з лікарні так і не вийшли.

Олена Голуб, завідувачка пульмонологічного відділення Черкаської обласної лікарні:

Важко, важко бачити, як людина задихається і ти бачиш прогноз і знаєш чим це може закінчитись їх кожного пам'ятаєш. От вірите, кожного пам'ятаєш.

В Олени Голуб це вже четверта вахта від початку пандемії. Жінка вже звикла і до тижневих розлучень із родиною, і до незручного комбінезону. Та кожну смерть пацієнта вона сприймає, як особисту трагедію. Єдина втіха - виписка тих, хто одужав. Цього чоловіка лікарі буквально витягли з того світу.

Апарат штучної вентиляції легень. Слава Богу я до нього не дійшов - я дуже довго був на кислороді, на маскє.

Сергій і сам медик хірург в одній з черкаських лікарень. Він заразився, коли у відділенні стався спалах коронавірусу. Його госпіталізували із двосторонньою пневмонією, коли вже майже не міг дихати.

Сергій, пацієнт:

Це відчуття, яке ти ворогу не побажаєш, чому? Дуже важко, дуже важко коли ти не можеш дихати, коли тобі не вистачає повітря, це відчуття таке, серйозне дуже завдяки от цим тендітним пані. Я іду додому сьогодні і практично здоровий.

Виписавши Сергія, завідувачка поспішає до реанімації, там зараз двоє її найважчих пацієнтів. Про цей коридор в Олени Голуб особливі спогади.

Ця зона вся зараз закрита. це якраз ми перевозимо тут пацієнтів од нас в реанімацію - це коридор жизні.

Ще два тижні тому реанімація була переповнена. Та радіти зарано. Гарантій, що епідемія не піде на друге коло жодних.

Сергій Залевський, лікар Черкаської обласної лікарні:

Коли сформується колективний імунітет, а якщо сформується, а цей вірус буде вже іншим!? розумієте? Все по новій!

Тож поки у відділенні затишшя - медики намагаються відновити сили. Бо з чим їм доведеться боротися завтра, напевне не знає ніхто.