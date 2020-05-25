ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина, как лекарства от коронавируса [ Редактировать ]
Всемирная организация здравоохранения временно прекратила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарств от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.
"Исполнительная группа временно приостановила использование гидроксихлорохина и хлорохина в рамках испытания солидарности", - сказал Гебрейесус.
Чиновник не уточнил с чем связано такое решение, однако заверил, что лекарства по-прежнему считаются безопасными "для пациентов с аутоиммунными заболеваниями и малярией". В Украине гидроксихлорохин и хлорохин входят в протокол Минздрава по лечению коронавируса.
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп признался, что ежедневно принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавируса. Вместе с тем лечащий врач 73-летнего главы Белого дома не рекомендовал ему этот препарат и предупредил о возможных побочных эффектах и вреде для здоровья.
Как сообщалось ранее, суперкомпьютер определил самые эффективные лекарства для лечения коронавируса.
по теме
Японія схвалила перші ліки проти COVID-19
Для пацієнтів з тяжкими симптомами рекомендують експериментальний препарат "Ремдесивір"
У ВООЗ надали рекомендації щодо боротьби з COVID-19
ВООЗ не радить розпилювати дезінфектанти задля боротьби з коронавірусом, - фахівці організації вважають такий метод неефективним
Сонце та морська сіль знищують коронавірус: в Україні відкривають пляжний сезон - Віктор Ляшко
Оптимістичною новиною потішив українців головний санітарний лікар Віктор Ляшко
Кто может бесплатно сделать тест на COVID-19
В Украине несколько категорий людей имеют возможность сделать тест методом ПЦР
Украинские лекарства от коронавируса тестируют в Германии
Украина и Германия договорились о совместном поиске методов борьбы с пандемией коронавируса