Всемирная организация здравоохранения временно прекратила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарств от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.

"Исполнительная группа временно приостановила использование гидроксихлорохина и хлорохина в рамках испытания солидарности", - сказал Гебрейесус.

Чиновник не уточнил с чем связано такое решение, однако заверил, что лекарства по-прежнему считаются безопасными "для пациентов с аутоиммунными заболеваниями и малярией". В Украине гидроксихлорохин и хлорохин входят в протокол Минздрава по лечению коронавируса.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп признался, что ежедневно принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавируса. Вместе с тем лечащий врач 73-летнего главы Белого дома не рекомендовал ему этот препарат и предупредил о возможных побочных эффектах и вреде для здоровья.

Как сообщалось ранее, суперкомпьютер определил самые эффективные лекарства для лечения коронавируса.