В Москве завели дело на мужчину, заразившего других коронавирусом. Об этом сообщает Mash.

Переносчика коронавируса выписали и отправили на амбулаторное лечение. Однако врачам он дал фейковый адрес, а сам уехал в хостел. Свой диагноз мужчина скрыл.

Когда же все вскрылось, другие постояльцы сдали анализы - у двух контактировавших с нарушителем нашли COVID-19.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК России (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

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