"Преступник" заразил жителей хостела коронавирусом и оказался на грани тюрьмы [ Редактировать ]
В Москве завели дело на мужчину, заразившего других коронавирусом. Об этом сообщает Mash.
Переносчика коронавируса выписали и отправили на амбулаторное лечение. Однако врачам он дал фейковый адрес, а сам уехал в хостел. Свой диагноз мужчина скрыл.
Когда же все вскрылось, другие постояльцы сдали анализы - у двух контактировавших с нарушителем нашли COVID-19.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК России (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).
Ранее доктор Комаровский рассказал, можно ли заразиться коронавирусом от человека в безсимптомном периоде болезни. Также читайте о том, какой продукт способствует борьбе с бактериями и инфекциями.
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