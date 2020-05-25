Транш МВФ: в Кабмине назвали дату [ Редактировать ]
На следующей неделе правительство Украины ожидает первый транш по новой программе сотрудничества с МВФ. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Интерфакс-Украина".
Условия понятны, мы ждем транш ориентировочно на следующей неделе. С точки зрения понимания ситуации, МВФ приняло соответствующие решения, а мы выполнили все договоренности, которые у нас были, несмотря на некоторый скептицизм отдельных экспертов.
Также Шмыгаль отметил, что в МВФ понимают позицию украинского правительства относительно того, как будут восстанавливать рост отечественной экономики.
Здоровая инфляция в 2-3% - это постепенный рост экономики и это надо запускать. Это сложно. Сейчас большинство предприятий сокращают свое производство, у них падает заказ. Поэтому в потреблении нужно создать немного больший спрос, чем есть в производстве, и постоянно контролировать этот рост.
Вместе с тем, премьер подчеркнул, что речь о запуске "печатного станка" не идет.
"С точки зрения макроэкономики остановить инфляцию легче, чем ее разогнать, когда это нужно. За исключением, когда действительно печатаешь деньги и всем раздаешь, но тогда это просто преступление", - сказал он.
Ранее Зеленский заявил, что Украина подпишет меморандум с Международным валютным фондом в мае.
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