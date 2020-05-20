Под Москвой экипаж военного вертолета погиб при посадке [ Редактировать ]
В Московской области России военный вертолет "Ми-8" совершил жесткую посадку, в результате чего экипаж погиб. Об этом сообщает ТАСС.
При выполнении учебно-тренировочного полета в 20 км от населенного пункта Клин (Московская область) совершил жесткую посадку на безлюдной местности вертолет "Ми-8" ВКС России. В результате жесткой посадки экипаж вертолета от полученных ранений погиб..
Источник агентства в экстренных службах уточнил, что в составе экипажа было три человека. Он добавил, что вертолет полностью разрушился в районе деревни Захарово.
В свою очередь военные добавили, что к месту катастрофы вылетела комиссия Главного командования ВКС России.
По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. Полет выполнялся без боекомплекта.
Ранее сообщалось, что под Киевом аварийно сел вертолет.
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