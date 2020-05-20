В Московской области России военный вертолет "Ми-8" совершил жесткую посадку, в результате чего экипаж погиб. Об этом сообщает ТАСС.

При выполнении учебно-тренировочного полета в 20 км от населенного пункта Клин (Московская область) совершил жесткую посадку на безлюдной местности вертолет "Ми-8" ВКС России. В результате жесткой посадки экипаж вертолета от полученных ранений погиб..

Источник агентства в экстренных службах уточнил, что в составе экипажа было три человека. Он добавил, что вертолет полностью разрушился в районе деревни Захарово.

В свою очередь военные добавили, что к месту катастрофы вылетела комиссия Главного командования ВКС России.

По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. Полет выполнялся без боекомплекта.

Ранее сообщалось, что под Киевом аварийно сел вертолет.