На Донбассе возросло число обстрелов [ Редактировать ]
В течение минувших суток на Донбассе незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных в результате обстрелов нет. Об этом во вторник сообщает пресс-центр штаба ООС.
Сепаратисты применяли запрещенные "минскими договоренностями" минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Украинские военные огнем из штатного вооружения подавили вражескую активность.
В районе ответственности оперативно-тактической группы Восток противник произвел 14 обстрелов. Огонь велся неподалеку Песков, Орехово, Богдановки, Павлополя, Авдеевки, Березового, Марьинки и Водяного.
В районе ответственности оперативно-тактической группы Север, вблизи Орехово и Луганского, боевики осуществили два обстрелы из запрещенных минометов калибра 120 мм.
За прошедшие сутки потерь среди украинских военных в результате вражеских обстрелов не было.
От начала текущих суток противник активности не проявлял, потерь нет.
Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.
Напомним, что ранее на Донбассе погиб командир батальона "Луганск-1" Сергей Гурбанов.
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