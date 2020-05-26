Известная модель разбилась в авиакатастрофе [ Редактировать ]
В пакистанском городе Карачи в авиакатастрофе разбилась топ-модель Зара Абид. Трагедия произошла 22 мая. Родственники Абид до последнего надеялись на то, что она жива. Об этом сообщает ABP News.
Самолет разбился из-за неисправности. Пилоты пытались несколько раз посадить воздушное судно, однако не открывались шасси.
Самолет рухнул недалеко от аэропорта, упав на жилые дома. На борту лайнера находилось более 100 пассажиров, в том числе и топ-модель Зара Абид.
Спасателям удалось спасти из-под обломков самолета двух живых людей. Поэтому родственники Зары надеялись на положительный исход. Дизайнер Хадиджа Шах отметила, что модная индустрия "потеряла одну из самых талантливых и перспективных моделей".
По иронии судьбы, последний снимок, который девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте, это фото в кабине самолета.
Напомним, 22 мая в Пакистане разбился пассажирский самолет. По предварительным данным на борту Airbus A-320 находилось 107 человек, из которых выжили только три человека.
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