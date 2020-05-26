Ослабление карантина: 7 областей не готовы к новому этапу [ Редактировать ]
Некоторые области Украины до сих пор не готовы к переходу на второй уровень карантина. Так, среди них - Донецкая, Луганская, Львовская, Волынская, Закарпатская, Ривненская и Черновицкая области. Об этом во время онлайн-брифинга заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, на сегодня только в одной области показатель загруженности коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, превышает 50% - это Черновицкая область, где показатель составляет 54,5%.
Кроме того, по словам Ляшко, показателю среднего количества тестирований на COVID-19 не соответствуют три области.
Среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА, оно должно составлять больше чем 12 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней. Сегодня мы перечислили новые показатели, и по тестированиям у нас не проходят на данный момент Донецкая область (9 тестирований на 100 тысяч населения), Луганская область (9 тестирований на 100 тысяч населения) и Львовская область (11,98 тестирований на 100 тысяч населения).
Также показателям инцидентности за последние семь дней не отвечают Волынская, Закарпатская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.
Напомним, С 1 июня в Украине начнется третий этап послабления карантинных ограничений.
по теме
Третий этап отмены карантина: что ждет украинцев с 1 июня
С 1 июня в Украине начнется третий этап послабления карантинных ограничений
Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных
За минувшие сутки в Украине зафиксировали новые случаи коронавируса
Смертности от коронавируса: Ляшко сделал заявление
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сделал заявление
Стоит ли доверять экспресс-тестам на коронавирус: ответ Комаровского
Доктор Евгений Комаровский рассказал, имеет ли смысл доверять экспресс-тестам на COVID-19
Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных
По состоянию на 22 мая в Украине зафиксировали 20 148 случаев коронавирусной болезни COVID-19