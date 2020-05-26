Некоторые области Украины до сих пор не готовы к переходу на второй уровень карантина. Так, среди них - Донецкая, Луганская, Львовская, Волынская, Закарпатская, Ривненская и Черновицкая области. Об этом во время онлайн-брифинга заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, на сегодня только в одной области показатель загруженности коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, превышает 50% - это Черновицкая область, где показатель составляет 54,5%.

Кроме того, по словам Ляшко, показателю среднего количества тестирований на COVID-19 не соответствуют три области.

Среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА, оно должно составлять больше чем 12 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней. Сегодня мы перечислили новые показатели, и по тестированиям у нас не проходят на данный момент Донецкая область (9 тестирований на 100 тысяч населения), Луганская область (9 тестирований на 100 тысяч населения) и Львовская область (11,98 тестирований на 100 тысяч населения).

Также показателям инцидентности за последние семь дней не отвечают Волынская, Закарпатская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.

Напомним, С 1 июня в Украине начнется третий этап послабления карантинных ограничений.