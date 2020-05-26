С 1 июня в Украине начнется третий этап послабления карантинных ограничений. С началом лета откроют спортзалы и бассейны, железнодорожные и автомобильные межобласные перевозки. Об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко.

Также посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, например, начнут работу автошколы.

Ляшко отметил, что вскоре Минздрав опубликует рекомендации по работе бассейнов и спортзалов.

Бассейны мы ранее не рассматривали на третьем этапе выхода, но новые данные, которые появились сегодня, насчет распространение коронавируса через водный путь передач, в частности, в воде, подлежащей постоянной дезинфекции, позволяют нам начать их работу.

Ляшко напомнил, что условиями послабления являются показатели инцидентности (не более 12 заболевших на 100 тысяч населения), загруженности коек в больницах, определенных для лечения пациентов с коронавирусом (меньше 50%), среднего количества тестирований ПЦР и ИФА (не менее 12).

Также Минздрав опубликовал инфографику уже отмененных ограничений.

Как сообщалось ранее, Испания отменит карантин для иностранцев с 1 июля.