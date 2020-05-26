Третий этап отмены карантина: что ждет украинцев с 1 июня [ Редактировать ]
С 1 июня в Украине начнется третий этап послабления карантинных ограничений. С началом лета откроют спортзалы и бассейны, железнодорожные и автомобильные межобласные перевозки. Об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко.
Также посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, например, начнут работу автошколы.
Ляшко отметил, что вскоре Минздрав опубликует рекомендации по работе бассейнов и спортзалов.
Бассейны мы ранее не рассматривали на третьем этапе выхода, но новые данные, которые появились сегодня, насчет распространение коронавируса через водный путь передач, в частности, в воде, подлежащей постоянной дезинфекции, позволяют нам начать их работу.
Ляшко напомнил, что условиями послабления являются показатели инцидентности (не более 12 заболевших на 100 тысяч населения), загруженности коек в больницах, определенных для лечения пациентов с коронавирусом (меньше 50%), среднего количества тестирований ПЦР и ИФА (не менее 12).
Также Минздрав опубликовал инфографику уже отмененных ограничений.
Как сообщалось ранее, Испания отменит карантин для иностранцев с 1 июля.
по теме
Выход из карантина: что откроется в ближайшее время
Карантин в Украине продлен до 22 июня. Пять этапов ослабления карантина будут вводиться постепенно.
Второй этап смягчения карантина: что разрешат с 22 мая
С 22 мая в рамках второго этапа смягчения карантинна может заработать ряд заведений
Открытие метро и запуск транспорта: что рассмотрит Кабмин на заседании
В среду, 20 мая, на заседании Кабинета министров примут решение относительно дальнейшего ослабления карантина
Когда откроют крупные ТЦ: Кличко назвал сроки и условия
Мэр Киева Виталий Кличко в эфире передачи "Подробности недели" на телеканале "Интер" рассказал о том, уместно ли говорить об ослаблении карантина в столице
Послабление карантина: что разрешили украинцам с 11 мая
С 11 мая в Украине послабят карантинные меры. Давайте разберемся, какие услуги будут доступны для жителей страны уже с понедельника