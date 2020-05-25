В Кабмине анонсировали появление нового министерства [ Редактировать ]
Глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что в Украине может появиться отдельное аграрное министерство. По его словам, также будет усилен промышленный блок. Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".
"Есть несколько идей. Первое - это возможность выделения из Министерства экономики аграрного направления в отдельное министерство. Это существует на уровне идеи, мы над этим работаем совместно с министром экономики, совместно с вице-премьерами", - отметил глава правительства.
По его словам, также будет осуществлено усиление промышленного блока.
"Каким образом это делать, пока дискутируется - создавать отдельную должность вице-премьера, назначить сильного заместителя в Министерстве экономики или, возможно, создавать Министерство промышленной политики и государственного оборонного заказа", - сказал Шмыгаль.
Ранее Кабмин назвал дату запуска автофиксации нарушений ПДД.
по теме
Кабмин уволил главу Запорожской ОГА
Так, новым главой Запорожской ОГА назначен Виталий Боговин
Кабмин назвал дату запуска автофиксации нарушений ПДД
Ожидается, что на первом этапе заработают 17 станций
Минздрав расширит список бесплатных услуг
По госпрограмме медицинских гарантий будут дополнительно финансироваться пакеты медицинских услуг
Гройсман представив програму підтримки економіки України та громадян в умовах карантину
Екс-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів про конкретні кроки для підтримки українців
Первый день открытия метро: какая ситуация в подземке
В понедельник, 25 мая, в Киеве возобновили работу метро после карантинных ограничений