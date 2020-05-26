Руководитель Госагентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Александр Кубраков накануне заявил об информационной кампании против себя со стороны представителей "криминального дорожного бизнеса".

По словам Кубракова, цель этой кампании - назначение лояльного чиновника на пост главы "Укравтодора", который бы работал по их правилам. Об этом Кубраков рассказал в видеоблоге, который опубликован на Facebook-странице агентства и на странице самого руководителя.

"Мы поставили рынок перед выбором: или меняйтесь, инвестируйте в свои компании, или нам придется прощаться с вами. Часть рынка выбрала худшее решение - инвестировать не в технику, не в людей, а инвестировать в грязные кампании против нас", - заявил Кубраков.

Он отметил, что ранее любой заказчик дорожных работ мог прописывать тендерные требования под конкретных исполнителей. Сейчас "Укравтодор" разработал методологию, которая определяет единые критерии, по которым оцениваются компании.

"Меня атаковали лично, потому что впервые за всю историю Укравтодор не прогнулся перед правилами уголовного дорожного бизнеса", - подчеркнул Кубраков.

В частности, он обнародовал фрагменты разговоров, на которых бывший глава ГАК "Автомобильные дороги Украины", глава ОО "Всеукраинская дорожная ассоциация" Артем Гриненко прямо заявляет, что его задачей является снять Кубракова с должности.

Фрагменты разговоров опубликовал также блогер Сергей Иванов.

Гриненко (кстати, бывший помощник депутата Артура Герасимова) рассказывает, как он при с помощью информационных атак планирует убрать с должности Кубракова. Цитаты претендуют на нетленность. "Будем сбивать, пока не будет того, который будет с нами работать". Или "Бери, б*ть, взятки. Взятки брали все главы "Укравтодора", но не выкидывали с рынка наши компании. Вот что он сделал". Это долбаная жесть, по-моему, на которую должна быть немедленная реакция правоохранительных органов", - написал Иванов.

Кубраков назвал и другие организации, которые начали "грязную кампанию": это, а также сайт "Наши деньги", ОО "Лига антитраста" и "Всеукраинская дорожная ассоциация". Он отметил, что записи и материалы в отношении Гриненко и других участников информатаки будут переданы для расследования правоохранителям.

"Укравтодор" также обнародовал анализ информатаки, которая продолжается на компанию не первый месяц.

Кубраков напомнил, что в конце 2020 года украинцы увидят 4,2 тысячи км восстановленных дорог, что является рекордом со времен независимости.

"Эта кампания подтверждает, что мы на правильном пути", - добавил он.

Как сообщалось, Госагентство автодорог 3 марта презентовало свои новые Методические рекомендации для подготовки типовой тендерной документации.

В частности, "Укравтодор" планирует внедрить типичную тендерную документацию с жесткими квалификационными требованиями. В том числе предполагается, что участие в тендерах по ремонту дорог смогут принимать только те компании, у которых есть опыт выполнения требуемых работ в последние 3-5 лет в размере 100% от размера нового заказа по определенным видам работ и категориям дорог.