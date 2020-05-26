Какой знак зодиака самый верный [ Редактировать ]
Все мы знаем, что в любых отношениях главное - верность. Однако, для некоторых понятие верности не расценивается столь важным, а другие готовы прожить с одной спутницей всю жизнь. Астрологи рассказали, какой знак зодиака не способен на измену.
Итак, на первом месте оказался Лев. На первый взгляд можно подумать, что у них обязательно есть кто-то "на стороне", и что эта творческая личность просто не может без измен. Но на самом деле представители этого знака зодиака редко встречаются с несколькими женщинами одновременно.
На продуманную "левую" связь Лев, как правило, не идет, причем по причине врожденной лени и из-за стремления избежать дополнительных сложностей. Лев скорее расстанется с возлюбленной, чем будет ей тайно изменять. Если же его все устраивает в его даме, то он предпочитает руководствоваться принципом: "от добра добра не ищут".
Ранее мы писали, какой знак зодиака самый амбициозный.
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