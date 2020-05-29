Пандемия коронавируса, и объявленный в связи с ним карантин, изрядно испортили планы украинцев на это лето. Кому-то повезло чуть больше, кому-то чуть меньше, ведь есть люди, которые заранее купили путевки на европейские побережья! Ранее мы уже писали о перспективах украинцев вылететь на отпуск заграницу. Не вселяет оптимизма и статистика Всемирной организации по туризму. По данным ведомства, количество международных туристов может сократиться от 850 миллионов до 1 миллиарда. А что если перелеты не возобновят до осени? Куда поехать отдохнуть? И сколько это будет стоить? Об этом читайте в нашем материале.

Какие есть варианты?

По направлениям - все традиционно. Главное здесь - ваши предпочтения. Море и пляж - Юг. Горы и туризм - Запад. Кстати, это направление всегда пользовалось спросом. Но даже увеличение спроса внутри страны все равно не спасет от больших потерь отельный бизнес на Западной Украине. Ведь границы закрыты и большинство иностранцев до украинских курортов просто не доедет. На это обращают внимание и на морском побережье. К примеру, привыкшая к иностранцам Одесса, очевидно, будет довольствоваться исключительно соотечественниками.

А смогут ли украинцы доехать до своего "отпуска"?

Здесь все зависит от правительства. Точнее от его решения по смягчению карантина. Министр здравоохранения заявил, что транспорт и пригородное сообщение, скорее всего, возобновят уже с 22-го мая. Но что с поездами и автобусами? Здесь пока ответов нет. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. Но, судя по инфографике министерства инфраструктуры, запускать межобластное сообщение будут как раз на втором этапе смягчения карантина.



В турагенствах и на самих местах отдыха рассчитывают полностью возобновить сезон уже к июлю. Часто наличие мест в отелях и на курортах узнают сами туристы.

"Люди уже звонят и записываются на отдых в июле", - рассказывает владелица базы отдыха "Вилла Виктория" в селе Генгирка Генического района Наталья Григорчук.

Ценовая политика?

Самый главный вопрос: "Сколько же будет стоить отпуск в Украине?" Здесь, снова, все зависит от направления, куда вы планируете поехать отдохнуть. Запад, как всегда, предлагает обилие предложений для любого кошелька и предпочтений в отдыхе. Здесь и туристические мекки Львова и "лаунж" горных отелей в Буковеле. Но смогут ли они предоставить полный спектр услуг - тоже пока неясно. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, отели смогут полностью работать уже с 22-го мая, но рестораны, бассейны и СПА-центры в них пока под запретом.

Более точно на вопрос цен можно ответить по Южной части нашей страны. В Одессе пикового сезона ожидают на средину июля. Сейчас, если украинцы и звонят арендодателям жилья или в отели, то чаще "просто спросить", чем бронировать. Поэтому свободных мест пока хватает. Кроме того, свою роль в формировании цены сыграет фактор иностранного туриста, которого не будет. Поэтому, риелторы прогнозируют падение цен на аренду жилья в Одессе на 30-40 процентов. Если же вы любите не арендовать жилье, а жить в отеле, то хороший номер с видом на Черное море вам обойдется в 20 тысяч гривен на двоих на неделю.

Намного дешевле Одессы - небольшие курорты в области, а также на берегу Азовского моря. В Геническе номер на двоих вам обойдется в 750 гривен за сутки.

"Сезон этого года планируем открыть с середины июня. В июне цена за номер будет 550 гривен, в июле и августе – 750 гривен. Такие же цены были и в прошлом году. Не меняем их, чтобы отдохнуло больше людей", - рассказывает владелица базы отдыха "Вилла Виктория" в селе Генгирка Генического района Наталья Григорчук.

Почти такие же цены и в Кирилловке. Неделя отдыха на двоих с питанием, массажем и прекрасным видом из окна обойдется в 20 тысяч гривен.

Цена-качество

И это одна из главных проблем украинского туристического бизнеса. Часто отдохнуть в Украине стоить отнюдь не дешевле, чем в Турции или Египте. Но вот качество сервиса отличается, при чем очень сильно.

"Турист, который привык отдыхать за границей, это касается как морского, так и санаторно-лечебного, экскурсионного отдыха, не готов платить за это в Украине, не потому что разбалованные наши граждане, а потому что нет пока, к сожалению, подобного уровня и сервиса за аналогичные деньги. Что касается лично нашей базы клиентов, ни один из них даже не поинтересовался возможностью отдохнуть в Железном Порту или Кирилловке. Цены на достойный отдых в Украине тем более значительно дороже, добираться сложнее, дополнительно оплачивать питание", - говорит директор туристической компании "Тревел Хит" Анастасия Мельникова.

Коронавирус повлиял на летние планы украинцев. И, возможно, это даже некий шанс для украинского туризма не только заработать больше денег, но и поднять уровень обслуживания.