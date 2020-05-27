У Держприкордонслужбі зазначили, що це перша частина підтримки ЄС

Допомогу на майже мільйон гривень отримали українські прикордонники від Євросоюзу. Про це повідомила пресслужба ДПСУ. Зокрема передали - тисячу захисних масок для обличчя, медичних рукавичок та окулярів, 800 захисних екранів, 700 медичних ізоляційних комплектів, медичні чохли та безконтактні термометри.

У Держприкордонслужбі зазначили, що це перша частина підтримки ЄС, пов'язаної з проєктом протидії COVID-19. У її рамках Державній прикордонній службі України планують передати також дві стаціонарні системи температурного скринінгу.