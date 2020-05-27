Недосыпание увеличивает риск хронических болезней дыхательной системы. Особенно вредит оно астматикам. Ученые провели исследование, которое выявило взаимодействие количества сна и протекания бронхиальной астмы, передает newsyou.info.

Обследовано 1389 человек с бронхиальной астмой от двадцати лет. Участникам задавали вопрос о количестве сна в будние и выходные дни, и сравнивали с клинической картиной болезни. Выяснилось, что люди, которые спят меньше восьми часов в сутки, страдают от приступов астмы гораздо чаще. Был выявлен коэффициент увеличения риска возникновения приступов, который составил 60%. Кашель был выражен в два раза сильнее. Также в два раза увеличивалась вероятность ночной госпитализации.

Кроме того, ученые выяснили, что плохой сон вреден для всей дыхательной системы. Даже если у человека нет астмы, то недосып может привести к более тяжким последствиям при пневмонии или бронхите. Ученые отметили, что люди с дефицитом сна имели существенно более низкий уровень качества жизни. Они чаще уходили на больничный из-за плохого самочувствия.

Также на течение болезни негативно воздействует и избыток сна. Он нарушает нормальную физическую активность необходимую для успешного лечения.

Ученые рекомендовали больным астмой обсуждать с лечащим врачом состояние сна, чтобы вовремя вносить коррективы в лечение.

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