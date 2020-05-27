В среду, 27 мая, на заседании Кабинета министров Украины была представлена государственная программа стимулирования экономики для преодоления негативных последствий, вызванных пандемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Целью программы является внедрение комплексной системы мер по стабилизации и устойчивому развитию экономики Украины, рост занятости населения путем сохранения существующих и стимулирование создания новых рабочих мест.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, "коронакризис - это, в том числе, и наш шанс сделать радикальные преобразования. Это наш шанс изменить подходы и начать реальные изменения". Глава правительства подчеркнул, что "красной линией", проходящей через всю программу, стал принцип приоритета украинского производителя, который платит налоги и создает рабочие места в Украине.

"Именно поэтому первая часть программы называется защита украинских товаров, работ, услуг от их импортных альтернатив. Здоровый экономический национализм - это стратегия многих стран, и мы также будем двигаться в этом направлении", - отметил Денис Шмыгаль.

Каждая отрасль в подготовленной стратегии, добавил премьер, имеет два обязательных параметра: доступ к финансам и доступ к рынкам.

"Приведу пример: если мы говорим о поддержке небольших бизнесов, то это программы доступных кредитов, запуск грантовых программ, расширение участия малого и среднего бизнеса в государственных закупках, а также всесторонняя помощь по выходу на внешние рынки. Кроме того, сейчас мы обсуждаем уменьшение налоговой нагрузки для МСБ, а также "регуляторную гильотину", - отметил Денис Шмыгаль.

По его словам, надо создать такие условия ведения бизнеса, когда простые ФОПы больше не будут нуждаться в помощи бухгалтеров в заполнении документов, а Украина войдет в ТОП-30 стран мира в вопросе легкости администрирования налогов.

Программа содержит 3 раздела. Первый раздел содержит краткосрочные инициативы в ответ на COVID-19: гарантирование безопасного функционирования экономики; поддержка отраслей экономики и защиту их товаров, работ и/или услуг от их импортных альтернатив, которые поставляются на территорию Украины, с учетом международных договоров и обязательств Украины.

"Программой предусмотрена реализация около 230 мероприятий, многие из которых уже проводятся. Эта фактически дорожная карта сформирована по предложениям министерств, регионов, аналитических центров, ассоциаций, бизнеса и ведущих экспертов. Инициативы направлены на улучшение доступа к финансам, доступа к рынкам, совершенствование регулирования, содействие модернизации, устойчивому развитию отраслей и борьбу с безработицей", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Для поддержки экономики были разработаны меры по 6 секторам: промышленность, сельское хозяйство, энергетика, транспорт и инфраструктура, информационно-коммуникационные технологии, сфера услуг (торговля, гостинично-ресторанное дело, образование, креативные индустрии, личные услуги).

Поддержка отраслей экономики должно сопровождаться внедрением общих функциональных мероприятий, которые усилят секторальные инициативы. Функциональные направления включают поддержку малого и среднего бизнеса, стимулирование международной торговли, привлечение инвестиций, развитие инноваций, развитие рынка труда, разумное регулирование экономической деятельности.

Полная версия программы будет обнародована после доработки в трехдневный срок.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса Нацбанк ожидает падения ВВП Украины в 2020 году на 5%, Минэкономики - на 4,2%.