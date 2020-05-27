Северный горно-обогатительный комбинат, входящий в группу "Метинвест", направит в 2020 году 3,1 млрд грн на модернизацию и капитальные ремонты оборудования, строительство стратегических объектов. Соответствующие данные содержатся в обнародованной сегодня инвестиционной программе предприятия.

В этом году комбинат планирует начать горячие испытания технологической линии второй очереди комплекса циклично-поточной технологии в Первомайском карьере, отмечается в сообщении пресс-службы "Метинвеста". Этот проект позволит уменьшить расстояние откатки большегрузных автомобилей, снизит себестоимость продукции и улучшит эффективность горных работ.

В рамках выполнения криворожской экологической программы в цехе производства окатышей будут заменены и введены в эксплуатацию три электрофильтра на обжиговой машине ЛУРГИ 552 A. Современное газоочистное оборудование позволит снизить выбросы пыли в атмосферу на 500 тонн в год.

В рамках программы технического переоснащения для работы в карьерах будут закуплены четыре экскаватора повышенной мощности ЭКГ-12, а также мельницы и сепараторы на фабрику обогащения. В планах - восстановление карьерной и железнодорожной техники, ремонт оборудования обжиговой машины ОК-306, модернизация тракта мелочи на машинах ЛУРГИ 552 А и В.

В целом на капстроительство будет направлено 1,5 млрд грн, на техперевооружение – 0,8 млрд грн, на капремонты оборудования, зданий, сооружений - 0,8 млрд грн с учетом НДС.

Генеральный директор СевГОКа Андрей Скачков констатировал, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, изменения на мировых рынках и новые вызовы, связанные с пандемией коронавируса, группа "Метинвест" обеспечивает стабильной работой тысячи сотрудников и выпускает продукцию в соответствии с пожеланиями потребителей.

"На СевГОКе мы продолжаем строить производственные объекты, модернизировать оборудование перерабатывающего комплекса, вводить в эксплуатацию мощную горную технику. Для снижения техногенной нагрузки на окружающую среду системно реализуем мероприятия городской экологической программы. Инвестиции в развитие производства в этом году составят 3,1 млрд грн. Такое вложение – это наша долгосрочная перспектива развития, улучшение условий труда и повышение уровня безопасности на рабочих местах", - отметил гендиректор СевГОКа Андрей Скачков.