Посол Европейского Союза Матти Маасикас заявил, что с принятием закона" О внутреннем водном транспорте" Украина может получить инвестиции в инфраструктуру. Об этом он сказал в ходе брифинга с министром инфраструктуры Владиславом Криклием, пишет "Европравда".

Посол напомнил, что принятие этого закона, который должен привести украинское законодательство в соответствие с европейским, является обязательством Украины по Соглашению об ассоциации, но одновременно позволит Украине активнее использовать водные пути.

"Сейчас только 10% мощностей Днепра используются", - заявил он.

Также ожидается, что законодательство должно улучшить конкуренцию на рынке и увеличит инвестиции

Нужно установить рамки, равные права для тех, кто работает на этом рынке, и мы надеемся, что это будет предусмотрено в этом законе. После принятия этого закона будет поступать больше инвестиций с европейской стороны. Европейский инвестиционный банк и ЕБРР уже выразили свою заинтересованность в этом.

По словам Криклия, правительство рассчитывает на принятие закона в июне.

Мининфраструктуры ожидает, что с принятием закона рост объема грузоперевозок с текущих 12 млн тонн до 30 млн тонн в год с экономическим эффектом для государства до 13-16 млрд грн в год.

Ожидается также, что принятие закона поможет разгрузить дороги, поскольку перевозки 1 млн тонн грузов по внутренним водным путям за четыре года уменьшат расходы на ремонт дорог на 1 млрд грн, поскольку две баржи и один буксир могут транспортировать столько же груза, сколько 250 грузовиков.

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