Америка повертається в космос. Уперше за 10 років Штати відправляють власний космічний корабель із двома астронавтами на борту. Як відбувається підготовка до космічної одісеї? Дмитро Анопченко стежить за подіями.

Космодром на мисі Канаверал. Саме звідси стартували знамениті шаттли аж допоки Барак Обама повністю не згорнув проєкт. Мовляв, надто дорого він обходиться Америці - кожен старт коштував мільярд доларів. І лише за 10 років Ілон Маск зміг створити власний корабель, Falcon, який сьогодні уперше виведе на орбіту капсулу з двома американськими астронавтами. У ці хвилини - тривають останні приготування до старту.

Що цікаво - це старт у період епідемії і в НАСА страшенно боялися занести коронавірус ще й на міжнародну космічну станцію. Тому двох астронавтів обстежили, на два тижні посадили на суворий карантин, а дезинфекція просто фанатична, простерилізувати і протерти антисептиком мають усе і усіх.

Так само на оглядовий майданчик не пускатимуть глядачів. А спостереження за стартом завжди було улюбленою розвагою американців, для цього квитки продавали. Цього разу - лише телетрансляція, виняток тільки для президента і віцепрезидента, які прибудуть особисто. За планом усе станеться за пів години до півночі - за київським часом. І тут теж цікавий момент - у астронавтів по суті one way ticket, оскільки поки що не вирішили, скільки саме вони перебуватимуть на МКС, буде це, скажімо, місяць чи три, і коли їх повернуть на Землю.

10 років тому я був на борту останнього в історії шаттла перед стартом. Нам показували кабіну і не повірите, крісла в ній були лише для двох людей, зокрема командира; решта астронавтів в момент запуску мали сидіти просто на підлозі. Тобто умови спартанські. Ну і зараз, оскільки капсулу для екіпажу створювала вже не НАСА, а Ілон Маск, - вона максимально комфортна.

Ось подивіться - ергономічні сидіння, 4 іллюмінатори, сенсорні екрани, через які здійснюється управління. І навіть клімат-контроль, щоб кожен астронавт мав виставити комфортну для себе температуру. І подвійна система керування, основна із Землі і резервна, із самого модуля. Цікавість до процесу управління така, що навіть випустили онлайн симулятор, де кожен охочий може спробувати керувати модулем і пристикувати капсулу із екіпажем до міжнародної космічної станції. "Картинка" точнісінько як і в астронавтів, за одним лише винятком - ти можеш пробувати знову і знову, тоді як екіпаж не має права на помилку.

Даглас Харлі, учасник істориного запуску:

Це був довгий шлях до цієї події. Не думаю, що хтось із нас міг передбачити, коли саме ми зможемо нарешті здійснити цю місію. Але ми хотіли, щоб усе було безпечно, і всі могли насолодитися цим неймовірним моментом у історії США.

Для штатів сьогоднішній день - це ще і "день космічної незалежності", розрив контракту з Москвою. За доставку своїх астронавтів на МКС Вашингтону доводилося платити Росії, причому ціни постійно росли. Подорожчання за ці роки у 4 рази, до 90 мільйонів доларів за один умовний "квиток", але альтернативи не було. Зараз ця залежність зникає і це для Америки теж - і принципово і неймовірно важливо.