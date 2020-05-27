В Киеве пассажир маршрутки начал угрожать другим людям пистолетом. Мужчину задержали. Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.

Один из пассажиров позвонил в полицию и сообщил, что в салоне маршрутки находится агрессивный мужчина, который угрожает другим пассажирам пистолетом.

За считанные минуты полицейские обнаружили указанное транспортное средство на проспекте Степана Бандеры и остановили его. В салоне инспекторы обнаружили мужчину, с явными признаками алкогольного опьянения, на которого указали пассажиры. Гражданин вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью, а во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у него предмет, похожий на оружие и, вероятно, патроны к нему".

Нарушителя задержали. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

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