Пьяный мужчина "захватил" пассажиров маршрутки [ Редактировать ]
В Киеве пассажир маршрутки начал угрожать другим людям пистолетом. Мужчину задержали. Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.
Один из пассажиров позвонил в полицию и сообщил, что в салоне маршрутки находится агрессивный мужчина, который угрожает другим пассажирам пистолетом.
За считанные минуты полицейские обнаружили указанное транспортное средство на проспекте Степана Бандеры и остановили его. В салоне инспекторы обнаружили мужчину, с явными признаками алкогольного опьянения, на которого указали пассажиры. Гражданин вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью, а во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у него предмет, похожий на оружие и, вероятно, патроны к нему".
Нарушителя задержали. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.
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