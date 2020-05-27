В среду, 27 мая, Кабинет министров Украины одобрил постановление "О внесении изменений в Правила регистрации места проживания", которым регулируются особенности регистрации места проживания в ипотечном жилье. Об этом сообщает Министерство юстиции.

Отныне при регистрации несовершеннолетнего ребенка не требуются документы, которые подтверждают право на проживание по адресу регистрации места жительства родителей или законного представителя. При отсутствии этих документов регистрация места проживания, если жилье находится в доверительной собственности или ипотеке, будет производиться по согласию собственника жилья или ипотекодержателя.

В заявлении на регистрацию места жительства теперь можно указывать, что жилье находится в ипотеке или доверительной собственности.

С целью проверки права собственности лица, подавшего заявление для регистрации места проживания, на соответствующее жилье, а также проверки нахождения такого жилья в ипотеке или в доверительной собственности предусматривается обязанность работника органа регистрации использовать сведения Государственного реестра прав на недвижимое имущество путем непосредственного доступа к нему.

Изменения прокомментировал в своем Facebook министр юстиции Денис Малюська.

"Зарегистрировать место проживания в ипотечной недвижимости станет немного сложнее - потребуется разрешение ипотекодержателя (или доверительного владельца на доверенную недвижимость). Порядок об этом был утвержден Кабинетом на сегодняшнем заседании. Это упростит обращение за взысканием за ипотечную недвижимость. Правда, ипотек сейчас почти нет, поэтому реформа направлена скорее на будущее", - написал министр.

Напомним, что украинцам разрешили не платить за ипотеку во время карантина, а президент Зеленский поручил Кабмину и НБУ разработать ипотечную программу, которая позволит покупать жилье под 10% годовых.