Прописка и регистрация: какие документы нужны в Украине [ Редактировать ]
В действующем законодательстве Украины закреплен механизм добровольной регистрации места проживания граждан, пишет domik.ua.
Действующие правила регистрации:
Местом жительства считается адрес, по которому человек проживает более шести месяцев в году. По правилам статьи 6 Закона Украины №1382-15 граждане Украины сообщают о смене места проживания в течение 30 дней. Провести регистрацию по новому месту проживания и отменить ее по предыдущему можно в ходе одной процедуры, подав соответствующее заявление.
Для оформления регистрации граждане подают документы, в которые вносится запись о месте жительства и о праве на проживание в данном помещении.
Для записи о месте регистраци украинцы подают:
- паспорт гражданина Украины;
- временное удостоверение гражданина Украины;
- удостоверение на постоянное проживание;
- вид на жительство;
- удостоверение беженца;
- удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите;
- удостоверение личности, которой предоставлена временная защита;
- при регистрации ребенка возрастом до 16 лет - свидетельство о рождении;
- квитанция об уплате административного сбора.
За регистрацию и снятие с регистрации места проживания граждане оплачивают административный сбор:
- в случае регистрации в течение 30 дней с момента снятия с регистрации на предыдущем месте проживания — в размере 0,0085 минимальной заработной платы;
- в случае обращения позже указанного срока - в размере 0,0255 минимальной заработной платы.
Для подтверждения права проживать в данном помещении украинцы подают такие документы:
- свидетельство о праве собственности на жилье;
- договор аренды о праве пользоваться жильем.
Если таких документов нет, граждане подают для регистрации письменное согласие собственника жилья. Если владельцев несколько - требуется предъявить письменное согласие всех собственников.
Ранее сообщалось, что Украина нарастила государственный долг, а также что в Украине ужесточили наказание за контрабанду леса.
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