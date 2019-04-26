В действующем законодательстве Украины закреплен механизм добровольной регистрации места проживания граждан, пишет domik.ua.

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Действующие правила регистрации:

Местом жительства считается адрес, по которому человек проживает более шести месяцев в году. По правилам статьи 6 Закона Украины №1382-15 граждане Украины сообщают о смене места проживания в течение 30 дней. Провести регистрацию по новому месту проживания и отменить ее по предыдущему можно в ходе одной процедуры, подав соответствующее заявление.

Для оформления регистрации граждане подают документы, в которые вносится запись о месте жительства и о праве на проживание в данном помещении.

Для записи о месте регистраци украинцы подают:

- паспорт гражданина Украины;

- временное удостоверение гражданина Украины;

- удостоверение на постоянное проживание;

- вид на жительство;

- удостоверение беженца;

- удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите;

- удостоверение личности, которой предоставлена временная защита;

- при регистрации ребенка возрастом до 16 лет - свидетельство о рождении;

- квитанция об уплате административного сбора.

За регистрацию и снятие с регистрации места проживания граждане оплачивают административный сбор:

- в случае регистрации в течение 30 дней с момента снятия с регистрации на предыдущем месте проживания — в размере 0,0085 минимальной заработной платы;

- в случае обращения позже указанного срока - в размере 0,0255 минимальной заработной платы.

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Для подтверждения права проживать в данном помещении украинцы подают такие документы:

- свидетельство о праве собственности на жилье;

- договор аренды о праве пользоваться жильем.

Если таких документов нет, граждане подают для регистрации письменное согласие собственника жилья. Если владельцев несколько - требуется предъявить письменное согласие всех собственников.

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