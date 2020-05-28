США планують надати Україні 125 мільйонів доларів військової допомоги. Це друга половина пакету фіндопомоги, яку Конгрес виділив Києву на цей рік. До нього мають включити мобільні радіолокаційні системи, десятки машин швидкої допомоги, засоби захищеного зв'язку, а також два патрульних катери.

Їх у Пентагоні вважають особливо важливою поставкою з огляду на мілітаризацію Росією Чорного і Азовського морів.