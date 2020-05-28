Правительство должно представить дополнительные меры по преодолению экономического кризиса после эпидемии коронавируса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на телеконференции с Кабинетом министров.

Украина нуждается в более экономически эффективных решениях по мере выхода из эпидемии. Учитывая то, что происходит в мире, нам нужно как можно скорее создать новые программы экономической помощи.

По словам Зеленского, сейчас такая стадия выхода из эпидемии COVID-19, из карантина, когда люди ждут понимания и поддержки со стороны государства. В частности, речь идет о рефинансировании бизнеса, помощи от безработицы.

Премьер-министр Денис Шмигаль в ответ сообщил, что сейчас правительство подсчитывает потери от последствий эпидемии коронавируса. Он также пообещал представить новые экономические программы на следующей неделе.

Ранее мы писали, что Зеленский настаивает на страховании медиков на передовой.