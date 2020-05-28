Экзотический фрукт манго укрепляет иммунитет человека, а помимо этого обладает целым рядом других преимуществ для здоровья. Их полезно знать тем, кто любит плод этого дерева, передает newsyou.info.

Способствует пищеварению. Манго обеспечивает здоровое пищеварение. Согласно экспертам, этот фрукт содержит ферменты, участвующие в расщеплении и переваривание белков и волокон, которые поддерживают эффективную работу пищеварительной системы.

Прочищает кожу. Поскольку манго содержит очень много полезных для кожи витаминов C и А, он довольно неплохо воздействует в деле укрепления здоровья кожи. В умеренных количествах манго также отшелушивает кожу и удаляет мертвые клетки.

Обеспечивает здоровые глаза. Манго - богатый источник бета-каротина, помогающего производить витамин А. Это мощный антиоксидант, укрепляющий зрение и даже уменьшающий риск возрастной макулодистрофии, приводящей к слепоте.

Предотвращает тепловые удары. Фрукт защищает от солнечных ударов, поскольку обладает охлаждающими свойствами. Кроме того, манго дарит нам очень нужное летом чувство свежести.

Помогает худеть. Умеренное количество манго способствует потере веса. Существует мнение, что за счёт содержащихся в манго фитохимикатов любители фрукта добиваются сжигания жиров. Кроме того, во фрукте множество диетических волокон, которые вызывают чувство насыщения и уменьшают аппетит.

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