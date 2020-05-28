Правительство, несмотря на слухи, не планирует повышать стоимость коммунальных услуг. Вместе с тем Кабмин подсчитывает потери экономики из-за последствий пандемии коронавируса и готовит программы выхода из кризиса. Об заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время селекторного совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В свою очередь глава государства считает, что экономических решений для выхода из эпидемии сегодня недостаточно.

"Сейчас такая стадия выхода из эпидемии COVID-19 из карантина, когда люди ждут понимания и поддержки от государства. Украине нужно больше экономических решений при выходе из эпидемии. Несмотря на то, что происходит в мире, нам нужно как можно быстрее создать новые экономические программы помощи", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что уже почти неделю государство находится на так называемом "плато": ежедневное количество тех, кто выздоровел от коронавируса, равно количеству инфицированных.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что работает с международными экспертами над усовершенствованием второго этапа медицинской реформы для разработки достаточного финансирования больниц и медиков в период выхода из кризиса, а со следующего года - перехода на новую, улучшенную систему медицины, которая обеспечит работу медучреждений и специалистов.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил об отправке 18 тонн гуманитарного груза от Международного комитета Красного Креста на неподконтрольную часть территории Донбасса.

Напомним, по данным на утро 28 мая, в Украине было обнаружено 477 новых случаев коронавируса. Число зараженных в стране выросло до 22 382 человек. За последние сутки умерли 11 пациентов, выздоровели 444.