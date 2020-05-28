У Чернівцях музиканти та ресторатори влаштували концерт-протест [ Редактировать ]
Ресторатори та ведучі масових заходів мітингували у Чернівцях. З плакатами та музичними інструментами - біля міської ради вимагали послабити карантин і дозволити їм працювати. Мовляв, в інших регіонах ресторани відкриються вже з 10 червня. А коли це станеться на Буковині ніхто не каже. На мітингу побувала й Ольга Паламарюк.
Це не фестиваль і не концерт - так нині мітингують у Чернівцях. Біля міської ради більше сотні музикантів та рестораторів. Вимагають послабити карантин.
Олександр Довганич, співорганізатор акції:
Ми прийшли з вимогою про те, щоб міська рада відреагувала на нас - що ми також є. Що у нас в місті є не тільки Калинівський ринок, не тільки магазини, супермаркети. А ще - велика сфера ресторанної галузі.
У ресторанному бізнесі працюють сотні людей: ведучі, фотографи, флористи, музиканти. Через обмеження вони залишились без роботи. Тож просять владу дозволити їм працювати - з 10 червня.
Павло Гайко, президент Буковинської організації рестораторів:
Хай вони напишуть, що потрібно нам виконувати - ми будемо це виконувати. Якщо нам зараз, 10 числа, не дозволять працювати, - границі відкриються, всі люди по виїжджають. Багато ресторанів після карантину вже не будуть працювати.
Організатори кажуть: буковинці все одно будуть бенкетувати. Тож краще хай це будуть ресторани, аніж підпільні кафе в полях.
Ірина Радуляк, ведуча:
Все одно люди будуть гуляти весілля. Якщо не в ресторанах - вони підуть на відкриті майданчики. І там не будуть дотримані жодні санітарні норми. Потім в лікарнях буде ще більше людей не з COVID, а з масовими отруєннями.
До учасників акції виходить міський голова. Пояснює розуміє умови, в яких опинилися ресторатори. Тож зі свого боку теж звертатиметься до столичної влади.
Олексій Каспрук, міський голова Чернівців:
Тут вже танці пішли... Вивчимо вимоги. Будемо звертатися до головного санітарного лікаря щодо розробки правил роботи закладів і заходів.
Учасники акції кажуть: готові кілька днів зачекати, щоб на горі вирішили ситуацію. Якщо ж нічого не зміниться - знову вийдуть на пікет.
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