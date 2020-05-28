Министерство здравоохранения опубликовало временные рекомендации касательно работы бассейнов во время карантина. Функционирование бассейнов разрешается при нескольких условиях. Об этом сообщается в соответствующем постановлении Минздрава.

Согласно документу, работа бассейнов разрешается:

для индивидуального посещения;

для спортивных учебно-тренировочных групп 2 года обучения и старше;

при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 4 человек для индивидуальных занятий и не более 6 человек для спортивно-тренировочных групп в 50-метровых бгаассейнах;

при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 2 человек для индивидуальных занятий и не более 3 человек для спортивно-тренировочных групп в 25-метровых бассейнах

Также Минздрав рекомендует наполовину ограничить использование раздевалок, душевых кабин и шкафчиков и нанести соответствующие отметки (кроме отдельно оборудованных душевых кабин).

В то же время еще запрещается:

функционирование спа-зон и услуги массажа, фитнес-баров, и кулеров с водой, детских комнат;

одновременное использование многофункциональных тренажеров несколькими посетителями;

проведение групповых занятий для более 10 лиц и других групповых занятий, которые предполагают непосредственный физический контакт;

проведение групповых занятий для детей в возрасте до 12 лет

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