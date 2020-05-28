В Киеве могут ужесточить карантин: названо условие [ Редактировать ]
В Киеве могут ужесточить карантин. Условие для этого назвал мэр Киева Виталий Кличко в ходе брифинга.
Так, одним из условий возврата к "жесткому" карантину является рост новых случаев заболевания коронавирусом.
Он отметил, что решение об усилении ограничений может быть принято, чтобы предотвратить распространение COVID-19.
Согласно алгоритму КГГА, возвращение к карантину возможно в случае:
- Если общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней составит более 24 человека на 100 тысяч населения;
- Если загруженность коек в медучреждениях, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденными случаеми коронавируса, будет более 75%.
"Правительство определило показатели, по которым можно вводить послабления. Мы же - разработали алгоритм, по которому, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, город принимает меры. И может усиливать ограничения, чтобы предотвратить стремительное распространение вируса", - сообщил Кличко.
Ранее сообщалось, что Испания отменит обязательный карантин для туристов.
по теме
Третий этап отмены карантина: что ждет украинцев с 1 июня
С 1 июня в Украине начнется третий этап послабления карантинных ограничений
Выход из карантина: что откроется в ближайшее время
Карантин в Украине продлен до 22 июня. Пять этапов ослабления карантина будут вводиться постепенно.
Второй этап смягчения карантина: что разрешат с 22 мая
С 22 мая в рамках второго этапа смягчения карантинна может заработать ряд заведений
Открытие метро и запуск транспорта: что рассмотрит Кабмин на заседании
В среду, 20 мая, на заседании Кабинета министров примут решение относительно дальнейшего ослабления карантина