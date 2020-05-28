В Киеве могут ужесточить карантин. Условие для этого назвал мэр Киева Виталий Кличко в ходе брифинга.

Так, одним из условий возврата к "жесткому" карантину является рост новых случаев заболевания коронавирусом.

Он отметил, что решение об усилении ограничений может быть принято, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

Согласно алгоритму КГГА, возвращение к карантину возможно в случае:

Если общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней составит более 24 человека на 100 тысяч населения;

Если загруженность коек в медучреждениях, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденными случаеми коронавируса, будет более 75%.

"Правительство определило показатели, по которым можно вводить послабления. Мы же - разработали алгоритм, по которому, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, город принимает меры. И может усиливать ограничения, чтобы предотвратить стремительное распространение вируса", - сообщил Кличко.

Ранее сообщалось, что Испания отменит обязательный карантин для туристов.