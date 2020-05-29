Пункти пропуску на українському кордоні відновили свою роботу [ Редактировать ]
66 пунктів пропуску на українському кордоні відновили свою роботу. Запрацювали, зокрема, КПП для автомобілів та пішоходів на межі з Молдовою, Польщею, Угорщиною, Румунією, Словаччиною та Білоруссю. Також будуть розблоковані залізничні контрольні пропуски "Рава-Руська" та "Хирів" на кордоні з Польщею, та "Тересва" і "Ділове", що на кордоні з Румунією.
Тимчасово закритими залишаються 56 пунктів пропуску на кордоні з РФ та Білоруссю.
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