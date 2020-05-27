Стрельба в центре Киева: появилось видео с места происшествия [ Редактировать ]
В сети появилось видео стрельбы в центре Киева, которая произошла 26 мая. Напомним, что в ходе стрельбы пять пулевых ранений получил гражданин Черногории. Жертва покушения госпитализирована и находится под охраной полиции.
Видеозапись в своем Facebook опубликовал замминистра внутренних дел Антон Геращенко.
На видео запечатлено, как объект покушения в темной одежде с капюшоном пробегал в людном месте по тротуару возле парковки на Печерске, когда из автомобиля Smart вышли несколько человек и открыли стрельбу. Мужчина сразу попытался скрыться от них, нападавшие сели в авто и покинули место преступление.
Известно, что киллеры прибыли в страну в начале мая, уже на месте купили автомобиль и огнестрельное автоматическое оружие, организовали слежку за жертвой.
По словам Геращенко, в дальнейшем киллеры попытались сжечь Smart, но неудачно. На данный момент полиция выясняет всех лиц, причастных к преступлению.
Ранее мы писали, что в центре Киева прогремела стрельба.
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