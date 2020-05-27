В сети появилось видео стрельбы в центре Киева, которая произошла 26 мая. Напомним, что в ходе стрельбы пять пулевых ранений получил гражданин Черногории. Жертва покушения госпитализирована и находится под охраной полиции.

Видеозапись в своем Facebook опубликовал замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

На видео запечатлено, как объект покушения в темной одежде с капюшоном пробегал в людном месте по тротуару возле парковки на Печерске, когда из автомобиля Smart вышли несколько человек и открыли стрельбу. Мужчина сразу попытался скрыться от них, нападавшие сели в авто и покинули место преступление.

Известно, что киллеры прибыли в страну в начале мая, уже на месте купили автомобиль и огнестрельное автоматическое оружие, организовали слежку за жертвой.

По словам Геращенко, в дальнейшем киллеры попытались сжечь Smart, но неудачно. На данный момент полиция выясняет всех лиц, причастных к преступлению.

Ранее мы писали, что в центре Киева прогремела стрельба.