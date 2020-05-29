В пятницу, 29 мая, полиция добавила еще одну статью по факту перестрелки в Броварах. Это статья "О покушении на умышленное убийство", сообщает пресс-служба Нацполиции.

Действия участников перестрелки дополнительно квалифицировано как покушение на убийство двух и более лиц. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины.

Ранее по данному факту открыли три уголовных дела: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Напомним, в результате стрельбы пострадали трое человек. Спикер МВД Артем Шевченко рассказал, что полиция выяснит легальность оружия у задержанных в Броварах. По его словам, необходимо допросить их, провести все необходимые первоначальные следственные действия.