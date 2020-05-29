Стрельба в Броварах: задержанным ужесточили статью [ Редактировать ]
В пятницу, 29 мая, полиция добавила еще одну статью по факту перестрелки в Броварах. Это статья "О покушении на умышленное убийство", сообщает пресс-служба Нацполиции.
Действия участников перестрелки дополнительно квалифицировано как покушение на убийство двух и более лиц. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины.
Ранее по данному факту открыли три уголовных дела: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.
Напомним, в результате стрельбы пострадали трое человек. Спикер МВД Артем Шевченко рассказал, что полиция выяснит легальность оружия у задержанных в Броварах. По его словам, необходимо допросить их, провести все необходимые первоначальные следственные действия.
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