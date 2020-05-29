В пятницу, 29 мая, в Житомирской области патрульные задержали еще 5-х участников криминальных разборок в Броварах. Об этом сообщает замминистра МВД Антон Геращенко в Facebook.

Общее число задержанных достигло уже 16-ти.

Полиция продолжает устанавливать всех лиц, причастных к черному переделу рынка транспортных перевозок в Киевской области. Не только титушек, но и лиц, стоящих за ними.

Напомним, в результате стрельбы пострадали трое человек. Спикер МВД Артем Шевченко рассказал, что полиция выяснит легальность оружия у задержанных в Броварах. По его словам, необходимо допросить их, провести все необходимые первоначальные следственные действия.