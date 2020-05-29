Стрельба в Броварах: задержаны еще 5 участников криминальных разборок [ Редактировать ]
В пятницу, 29 мая, в Житомирской области патрульные задержали еще 5-х участников криминальных разборок в Броварах. Об этом сообщает замминистра МВД Антон Геращенко в Facebook.
Общее число задержанных достигло уже 16-ти.
Полиция продолжает устанавливать всех лиц, причастных к черному переделу рынка транспортных перевозок в Киевской области. Не только титушек, но и лиц, стоящих за ними.
Напомним, в результате стрельбы пострадали трое человек. Спикер МВД Артем Шевченко рассказал, что полиция выяснит легальность оружия у задержанных в Броварах. По его словам, необходимо допросить их, провести все необходимые первоначальные следственные действия.
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