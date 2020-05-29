Скандал з оприлюдненням записів розмов екс-президента України Петра Порошенка і екс-віце-президента США Джо Байдена може матиме продовження. Цілком можливо, що найближчим часом будуть оприлюднені записи й інших розмов Порошенка за час президентства. І той, хто проводив відповідні записи, має "бібліотеку" на всі випадки життя, а конкретно цей запис - лише "анонс". Таку думку в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" висловив політичний експерт Петро Олещук.

"Ця історія з плівками - це швидше про американську політику в даній конкретній історії. І так само це намагання певним чином включити Україну в американську політику. На жаль, саме за часів минулої влади ми дуже недобре включилися в американський контекст під час виборів президента Трампа. І зараз це намагання знову включити Україну матиме дуже негативні наслідки. Можливо, навіть з метою руйнації двопартійної більшості на підтримку України", - заявив Олещук.

Водночас судові перспективи у "картинній справі" проти Петра Порошенка навряд чи будуть, вважає політичний експерт.

"Я, звичайно,не можу давати юридичні оцінки, цим нехай займаються фахівці, але судячи з того, що саме екс-президент посилено акцентує увагу з усіх справ проти нього саме на цій, це свідчить про те, що, по-перше, саме вона йому видається найменш небезпечною. І по-друге, найбільш вигідною з точки зору власного піару. То ж я, чесно кажучи, в особливі перспективи саме цієї справи не вірю", - вважає Петро Олещук.

Водночас представники ДБР у цій справі опинилися у достатньо двозначному становищі.

"З одного боку, вони повинні виконувати свої обов'язки не зважаючи на те, яке приміщення перед ними знаходиться. З іншого боку всі прекрасно розуміють, що ані популярності, ані гарного вигляду це нікому не додало. Але в будь-якому випадку, вони повинні в першу чергу керуватися, нормами права, а не якимось уподобаннями чи громадською думкою", - сказав політичний експерт.

Водночас те, що Порошенко фігурує у великій кількості кримінальних проваджень і майже завжди уникає допитів, і сам обирає, коли приходити до слідчих, може свідчити про те, що він цього часу вважає себе лідером нації. І відповідно вважає, що він не повинен слідувати приписам, як будь-який рядовий звичайний політик або депутат.