Нападение собаки и стрельба: задержание пьяного водителя под Ровно обернулось массовой дракой (видео) [ Редактировать ]
В сети появилось видео драки между жителями Вараша Ровенской области и полицейскими, которые остановили автомобиль Mazda под управлением нетрезвого водителя. Как сообщает пресс-служба областной полиции, водитель отказался выполнять требование полицейских предъявить документы.
Вместо этого он направился к своему знакомому, который спустил на правоохранителей собаку породе Кане-корсо. После команды хозяина "фас" огромный пес набросился на сержанта полиции. Копу пришлось применить оружие - выстрелом он ранил животное в лапу. После этого владелец собаки и водитель напали на полицейского. Собаковод бил копа поводком с металлическим ошейником, а виновник конфликта пытался отобрать табельное огнестрельное оружие.
Сержант выстрелил в ногу владельцу собаки, однако усмирить его удалось только с помощью слезоточивого газа. Позже его доставили в больницу, о состоянии собаки не сообщается.
Зачинщик драки с места происшествия скрылся, но позже был задержан. 39-летний мужчина оказался ранее судимым за грабеж, разбой и преступления, связанные с оборотом наркотиков. Более десяти раз он привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Теперь он предстанет перед судом за сопротивление работникам правоохранительных органов и нанесение телесных повреждений.
Напомним, что утром 29 мая в Броварах произошла массовая перестрелка. Таким образом "делили" рынок и пассажирок владельцы маршруток.
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