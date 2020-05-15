Служба безопасности Украины блокировала в Ровенской области незаконную добычу янтаря, которую "крышевал" чиновник сектора реагирования патрульной полиции Главного управления Национальной полиции в Ровенской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители провели 12 обысков по месту работы полицейского и других фигурантов уголовного дела. Оперативники изъяли более 150 килограммов янтаря, в том числе крупных фракций, общей стоимостью 2,2 млн грн. Также обнаружено специальное промышленное оборудования для обработки камня.

По предварительным данным следствия, полицейский с ноября 2019 года систематически требовал деньги от участников нелегальной добычи "солнечного" камня. За "вознаграждение" он "гарантировал" копателям спокойную жизнь и отсутствие проблем со стороны правоохранителей. В день с каждой мотопомпы требовалось заплатить $100-200. Оперативники задокументировали несколько фактов получения денег полицейским.

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - "получение должностным лицом неправомерной выгоды сопряженное с вымогательством". Наказание за данную статью предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об урегулировании вопросов добычи янтаря.