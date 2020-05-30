"Надоело молчать": как женщины отстояли свои права [ Редактировать ]
Во многих странах мира, 30 мая, отмечается Международный день феминизма. Этот день приурочен к памяти Национальной героини Франции Жанны д'Арк, которая была женщиной-воином и взяла на себя командование французским войском в Столетнюю войну.
Начнем с того, что же собой являет феминизм и когда он возник.
Феминизм – это общественное движение за расширение гражданских, политических, экономических, личных и социальных прав женщин всего мира. Феминистские движения выступают против сексизма и общественной дискриминации женщин по половому признаку.
фото: открытый источник
История возникновения:
Само явление феминизма появилось еще в XVIII веке по причине неравноправия и экономической зависимости женщин от мужчин, что привело к полному отсутствию права выбора.
Массовые заявления о правах женщин стали появляться в XIX веке в виде суфражистского движения. Изначально под феминизмом понимались лишь присущие женщинам качества, но позже этот термин стал означать борьбу за их права и свободы. За время своего существования феминистское движение переживало то подъемы, то спады.
фото: открытый источник
В разное время требованиями феминисток были:
- права собственности и право голоса для женщин
- оплата труда
- юридическое и социальное равенство женщин и мужчин
- вопросы гендерного равенства
- борьба с проявлениями сексизма
- проблемы антирасизмa
- противодействие насилию во всех его проявлениях
Наряду с Международным женским днем 8 Марта также появился День феминизма. Исторически взаимоотношения между мужчинами и женщинами часто сопровождаются дискриминацией, ущемлением прав и несправедливостью во многих сферах жизни.
фото: baltalife
Существует даже понятие "слабый пол", который вешает на женщин ярлык слабости не только в физическом плане, но и ущемление во всех других правах. Несогласие женщин с таким фактом привело к необходимости заявить об этом и к созданию праздника женщин международного уровня.
За время своего существования приверженцы феминизма сумели добиться очень многого:
- женщина получила право голосовать, получать высшее образование
- контролировать деторождаемость
- право работать и владеть частной собственностью
- заниматься политикой
- бизнесом
- спортом и т.д.
Однако, феминистическое движение не останавливается на достигнутом, а продолжает свою борьбу против дискриминации и за права женщин в обществе.
Несмотря на это, во многих странах до сих пор даже обучение остается недоступным для женщин. Особенно это касается стран Африки и арабского мира.
фото: stena
Главные цели праздника
- Борьба с дискриминацией женщин во всем мире.
- Установление равных прав с мужским полом в вопросах заработной платы, отношений в бизнесе.
- Разрушение стереотипов в отношении роли женщины в семье и обществе.
- Возможность для женщин получать образование наравне с мужчинами.
В современном мире тысячи женщин продолжают отстаивать свои права и бороться против дискриминации. Среди них много знаменитостей, самые известные из них:
фото: hochu.ua
Анджелина Джоли
Существует глобальная эпидемия насилия в отношении женщин – как в зонах конфликтов, так и в мирном обществе – и она все еще рассматривается как меньшее преступление и имеет более низкий приоритет...
Эмма Уотсон
фото: hochu.ua
...Феминизм – это вера в то, что мужчины и женщины должны иметь равные права и возможности. Это учение о политическом, экономическом и социальном равенстве полов
Кира Найтли
фото: spletnik
...Я не хочу отрицать свою женственность. Но хотела бы я просто сидеть дома с ребенком? Нет. С другой стороны, мы должны иметь возможность такого выбора и мужчины тоже
Леся Украинка
фото: 1576
Одна из самых известных женщин за всю историю Украины, активная участница национального женского движения – Леся Украинка состоялась как феминистка. В своем творчестве она отвергла патриархальный строй, ее интересовали рамки и обстоятельства, в которых женщина имела достаточно силы, чтобы постоять за себя как за личность, ей удалось избавить своих героинь от клейма рабыни. Ее персонажи сильные, имеют свою точку зрения, собственное мнение и собственное видение мира.
Ольга Кобылянская
фото: wikipedia
Модернистская писательница Ольга Кобылянская – пионер феминистического движения на Буковине. В 1894 году она стала одним из инициаторов создания "Общества русских женщин". В брошюре "Дещо про ідею жіночого руху", которая описывала цели создания движения, Кобылянская писала о тяжелом положении женщин "среднего класса2, активно выступала за равноправие между мужчинами и женщинами, и за право женщин на "достойную" жизнь. Свои идеи она воплощала непосредственно в своих произведениях. Ее героини – сильные духом, с характером, готовые бросить вызов обществу.
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