Мэр Киева оригинально поздравил киевлян с Днем города (видео) [ Редактировать ]
Столице Украины, городу Киеву 31 мая исполняется 1538 лет со дня основания. Мэру Виталию Кличко удалось очень оригинально поздравить киевлян с этим прекрасным праздником, особенностью которого стал голливудский актер - Арнольд Шварценеггер, который поздравил киевлян строчками известной песни "Як тебе не любити, Києве мій! Видео у себя в Facebook обнародовал Кличко.
На кадрах сменяются виды Киева, показана повседневная жизнь, фоном звучит известная песня "Як тебе не любити, Києве мій!", которая с 2014 года является гимном столицы, люди подпевают.
В конце ролика Шварценеггер вслед за Кличко повторяет строчку "Як тебе не любити, Києве мій!".
Несмотря на смягчение ограничений, власть столицы решила отказаться от любых массовых мероприятий в День Киева.
Но альтернативой масштабному празднованию с парадами и регатой стали онлайн-мероприятия.
Главные культурные достопримечательности Киева, которые обязательно нужно увидеть каждому:
- Майдан Независимости
- Заповедник "София Киевская"
- Андреевская церковь
- Пейзажная аллея
- Памятник Владимиру Великому
- Памятник основателям Киева
- Монумент Родина-мать
Напомним, 31 мая в центре Киева возникла перестрелка в результате конфликта агрессивно-настроенных компаний.
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Как мы ранее сообщали, на Пешеходном мосту в Киеве случилось ЧП.
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