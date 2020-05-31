Столице Украины, городу Киеву 31 мая исполняется 1538 лет со дня основания. Мэру Виталию Кличко удалось очень оригинально поздравить киевлян с этим прекрасным праздником, особенностью которого стал голливудский актер - Арнольд Шварценеггер, который поздравил киевлян строчками известной песни "Як тебе не любити, Києве мій! Видео у себя в Facebook обнародовал Кличко.

На кадрах сменяются виды Киева, показана повседневная жизнь, фоном звучит известная песня "Як тебе не любити, Києве мій!", которая с 2014 года является гимном столицы, люди подпевают.

В конце ролика Шварценеггер вслед за Кличко повторяет строчку "Як тебе не любити, Києве мій!".

Несмотря на смягчение ограничений, власть столицы решила отказаться от любых массовых мероприятий в День Киева.

Но альтернативой масштабному празднованию с парадами и регатой стали онлайн-мероприятия.

Главные культурные достопримечательности Киева, которые обязательно нужно увидеть каждому:

Майдан Независимости

Заповедник "София Киевская"

Андреевская церковь

Пейзажная аллея

Памятник Владимиру Великому

Памятник основателям Киева

Монумент Родина-мать

Напомним, 31 мая в центре Киева возникла перестрелка в результате конфликта агрессивно-настроенных компаний.

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Как мы ранее сообщали, на Пешеходном мосту в Киеве случилось ЧП.