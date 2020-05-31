Стрельба в центре Киева: что не поделили две компании [ Редактировать ]
В Печерском районе города ночью 31 мая случился страшный инцидент - две компании начали "разборки" со стрельбой. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
Судя по кадрам видео, снятого очевидцем, стрельба произошла у одного из ресторанов между двумя компаниями, которые сначала конфликтовали, а потом и вовсе перешли к оружию.
О потерпевших пока официальной информации нет.
Напомним, ранее в Броварах случилась перестрелка. В ходе которой было задержано несколько десятков людей.
Ранее мы сообщали, что в центре Киева убили народного депутата- Валерия Давиденко.
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