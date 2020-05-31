В Печерском районе города ночью 31 мая случился страшный инцидент - две компании начали "разборки" со стрельбой. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Судя по кадрам видео, снятого очевидцем, стрельба произошла у одного из ресторанов между двумя компаниями, которые сначала конфликтовали, а потом и вовсе перешли к оружию.

О потерпевших пока официальной информации нет.

Напомним, ранее в Броварах случилась перестрелка. В ходе которой было задержано несколько десятков людей.

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