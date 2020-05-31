За сутки в столице коронавирусную инфекцию подтвердили у 81 человека.

Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, среди заболевших 10 детей и 11 медиков.

"За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом в 81 человека. 11 из них - медики. На сегодня в столице уже 2985 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил Кличко.

Отмечается, что за весь период эпидемии в Киеве COVID-19 победили 648 человек. Наибольшее количество случаев инфекции фиксируют в Днепровском, Деснянском и Дарницком районах.

Стала известна также возрастная статистика заболевших:

40 женщин, возрастом от 26 до 86 лет;

31 мужчина в возрасте от 19 до 86 лет;

10 детей – от 1 до 11 лет.

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