В Киеве зафиксировано рекордное число инфицированных коронавирусом [ Редактировать ]
За сутки в столице коронавирусную инфекцию подтвердили у 81 человека.
Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, среди заболевших 10 детей и 11 медиков.
"За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом в 81 человека. 11 из них - медики. На сегодня в столице уже 2985 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил Кличко.
Отмечается, что за весь период эпидемии в Киеве COVID-19 победили 648 человек. Наибольшее количество случаев инфекции фиксируют в Днепровском, Деснянском и Дарницком районах.
Стала известна также возрастная статистика заболевших:
- 40 женщин, возрастом от 26 до 86 лет;
- 31 мужчина в возрасте от 19 до 86 лет;
- 10 детей – от 1 до 11 лет.
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