По состоянию на 1 июня, в Украине зафиксировали 24 012 случаев COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья МОЗ.

За последние сутки зафиксировано +340 новых случаев коронавируса, +152 человека выздоровели, +10 летальных случаев.

Всего в Украине зафиксировано 718 летальных исходов от коронавирусной болезни. 9 690 человек уже выздоровели.

Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.

Ранее вирусолог рассказал, когда в Украине ожидать пик коронавируса. Также мы писали о том, что Минздрав запретил снимать карантинные ограничения в 9 областях.