Буревій пошкодив мавзолей Тадж Махал в Індії. Через грозу відкололися шматки головної брами та перил, що пролягають під мінаретами. За словами посадовців, ці елементи доведеться реставрувати.

Тадж Махал - одна з візитівок Індії. Пам'ятку звели у XVII столітті. Від середини березня через карантин її закрили для відвідувачів.