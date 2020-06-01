Тадж Махал пошкодило грозою [ Редактировать ]
Буревій пошкодив мавзолей Тадж Махал в Індії. Через грозу відкололися шматки головної брами та перил, що пролягають під мінаретами. За словами посадовців, ці елементи доведеться реставрувати.
Тадж Махал - одна з візитівок Індії. Пам'ятку звели у XVII столітті. Від середини березня через карантин її закрили для відвідувачів.
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