Тисячі британців вийшли на протести в Об'єднаному Королівстві через вбивство в США афроамериканця. З плакатами "Ні - расизму!" мітингарі зібралися в центрі Лондона.

Люди незадоволені поліцейським насильством і вимагають справедливості. Акція протесту була мирною, втім, правоохоронці затримали понад 20 учасників - за порушення та образи поліцейських.

Такі самі мітинги відбулися в Манчестері та Кардіффі.