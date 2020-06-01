Ні - расизму: британці підтримали протестуючих у США [ Редактировать ]
Тисячі британців вийшли на протести в Об'єднаному Королівстві через вбивство в США афроамериканця. З плакатами "Ні - расизму!" мітингарі зібралися в центрі Лондона.
Люди незадоволені поліцейським насильством і вимагають справедливості. Акція протесту була мирною, втім, правоохоронці затримали понад 20 учасників - за порушення та образи поліцейських.
Такі самі мітинги відбулися в Манчестері та Кардіффі.
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