Із вольєра в дику природу. Майже дві сотні фазанів випустили лісівники у вільний політ на Волині. У такий спосіб волинські ліси хочуть заселити пернатими, які донедавна мешкали лише на півдні та сході України. Як птахи почуваються у тамтешніх лісах - бачили мої колеги.

Ці вольєри збудували саме для фазанів. Уже три роки, як тутешні лісівники розводять цих птахів.

Мирослав Захарусь, старший єгер ДП "Лісомисливське господарство "Звірівське":

Догляд такий самий, як і за свійськими. Ну і як за курми, за курчатами. Спочатку, якби вони маленькі - їх треба підкормити хімією давати вітаміни, щоб вони не хворіли. Кормимо їх щодня зранку. Дається суміш зерна - кукурудза, пшениця, овес перемелюється.

Фазанів лісівники закупили на Рівненщині й вирощували рік. Коли птахи набирають вагу - їх випускають у природне середовище. Перший вивід пернатих потрапив у дику природу два роки тому.

Оскільки ліси Волині птахам до вподоби, днями біля села Звірів лісівники випустили у вільний політ ще майже дві сотні фазанів. Тут поряд чагарники і річка тож пернатим буде що їсти й пити. Природний ареал фазанів лісостепова зона. Це південь та схід України. Для Волині цей птах не типовий. Однак через кліматичні зміни в довколишніх лісах фазани добре приживаються. Узимку птахів годують лісівники, а от охороняти їх доводиться цілий рік.

Сергій Тишковець, директор ДП "Лісомисливське господарство "Звірівське":

Якщо зараз не вбережемо від браконьєрів, яких є дуже багато, в яких є наданий час дуже багато всяких приборів. Як прибори від ночного бачення, як прибори - зброя з глушниками Збираєм громади для того, щоб якось з ними переговорити, щоб попередити них, щоб не спалювали трави, особливо не спалювали при лісі.

Доки численність фазанів на Волині істотно не зросте, полювати на них - заборонено. Загалом цього року тутешні лісівники планують випустити на волю майже дві тисячі фазанів.