В Индии голубь "отсидел" три года за подозрение в шпионаже на Пакистан. Об этом сообщает Toronto Sun.

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"Три года назад в Индии поймали голубя-шпиона, который перелетел через границу в спорном регионе Кашмир. На лапе птицы обнаружили кольцо с номером. Специалисты предположили, что это может быть шифр для пропакистанских боевиков",- говорится в сообщении.

Владельцем голубя оказался пакистанский рыбак, он попросил вернуть ему птицу. По словам мужчины, голубь участвовала в птичьей гонке, и, вероятно, сбился с пути. Номер на кольце голубя якобы являлся номером телефона его хозяина.

На протяжении трех лет индийская сторона искала доказательств шпионажа, но не обнаружила их.

28 мая голубя освободили, но попал ли он к своему хозяину - неизвестно.

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