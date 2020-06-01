Пуля-черепаха "разнесла" стекло автомобиля [ Редактировать ]
В американском штате Джорджия черепаха на скорости влетела лобовое стекло автомобиля, и, пробив его, застряла.
Об этом сообщает WSAV3.
По их словам, в результате странного ДТП пострадал брат водителя. А животное отвезли в клинику.
Отмечается, что несмотря на усилия врачей черепаха скончалась от полученных травм.
Известно, что животное попало врезалось в стекло автомобиля после отскока от колес другого транспортного средства.
Кадр из видео
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