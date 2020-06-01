В американском штате Джорджия черепаха на скорости влетела лобовое стекло автомобиля, и, пробив его, застряла.

Об этом сообщает WSAV3.

По их словам, в результате странного ДТП пострадал брат водителя. А животное отвезли в клинику.

Отмечается, что несмотря на усилия врачей черепаха скончалась от полученных травм.

Известно, что животное попало врезалось в стекло автомобиля после отскока от колес другого транспортного средства.

Кадр из видео

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