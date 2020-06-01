Стрілянина у Броварах: у Верховній Раді вимагають пояснень від Арсена Авакова [ Редактировать ]
Арсена Авакова хочуть заслухати у Верховній Раді щодо ситуацій у Кагарлику та в Броварах. Таку пропозицію висунули відразу кілька опозиційних фракцій. Звіт очільника МВС депутати бажають почути на годині запитань до Уряду в п'ятницю.
Та запитання в обранців назбиралися не лише до Авакова, а й до всіх членів Кабміну. Нардепів не влаштовує робота міністра охорони здоров'я. Зокрема, ситуація із закупівлями захисних костюмів, які придбали за завищеними цінами. До того ж, у деяких регіонах - лікарі й досі не отримали обіцяних трьохсот відсотків надбавки. не задоволені обранці й програмою дій уряду. Кажуть, там одні лише гучні заяви - без жодних конкретних планів та шляхів їх реалізації.
Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":
Сьогодні річниця, як був вбитий маленький хлопець Кирило Твялов, в нас і досі не розслідувані випадки в притулку світанок, в нас нещодавно була перестрілка в Броварах, зґвалтуванні жінки, розстріл поліцейським в кривому озері, і це є вирок нереформованій поліцейський системі.
Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":
Той жах, яких відбувається сьогодні, який відбувається сьогодні по поліцейським відділкам по всій країні, відповідальність за ліхіє 90-ті несе президент Зеленський, який взяв на себе відповідальність і за це уряд і за міністрів у цьому уряді.
Напередодні уже 20 учасникам стрілянини в Броварах обрали запобіжний захід два місяці арешту, без права на заставу. Суд тривав до пізньої ночі. Загалом, затримали 30 причетних. У поліції кажуть: знають щонайменше про шістдесятьох, серед яких і організатори.
Нагадаю, вранці 29 травня майже сотня озброєних молодиків влаштувала стрілянину в Броварах. Усе через перерозподіл ринку пасажирських перевезень. У підсумку - троє поранених, пошкоджені кулями автівки та вікна у квартирах сусідніх будинків.
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