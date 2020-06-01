Загранпаспорта, которые находятся в приложении "Дия" не дают право на пересечение государственной границы.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

По информации, сообщения о том, что паспорт в смартфоне дает право на выезд за границу оказалась ложной.

"На сегодняшний день граждане Украины могут пересекать государственную границу Украины только при наличии необходимых паспортных документов, в т.ч. паспорта гражданина Украины для выезда за границу и паспорта гражданина Украины, определенных законодательством Украины, регламентирующим оформление лиц на границе", - отмечается в сообщении.

Известно, что документы в приложении можно использовать только внутри страны.

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